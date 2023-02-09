В горы со смартфоном: ямальцы предпочитают кататься на популярных склонах Урала

Фото: Тимофей Трушнин

Специалисты МегаФона проанализировали трафик своих абонентов в период зимних каникул и пришли к выводу, что люди стали отдавать предпочтение активным видам спорта, например, горным лыжам - турпоток вырос на 13%. Кроме того, россияне все чаще выбирают новые направления - «Большой Вудъявр» в Мурманской области, «Альпина» и «Красная сопка» на Камчатке и «Горный воздух» на Сахалине.

Это связано с уменьшением авиасообщений с европейскими странами и развитием инфраструктуры российских горнолыжных курортов.

Жители Югры и Ямала предпочитали кататься на популярных склонах Урала. Внимание северян привлекли курорты «Воронинские горки» и «Абалак» в Тюменской области, а также «Волчиха» и «Ежовая» в Свердловской области. Кроме того, в топовые локации северян вошли «Красная Поляна» и «Роза Хутор» в Сочи, а также «Банное» и «Абзаково» в Башкирии.

Во время отдыха более 90% абонентов пользовались мобильным интернетом. Они общались в соцсетях и мессенджерах, делились контентом и смотрели видео - именно на эти активности пришлось более 60% от общего мобильного трафика. Самыми популярными сервисам стали YouTube, ТикТок и Telegram - вместе они занимают почти треть интернет-трафика.

Среди традиционных направлений, согласно общероссийским показателям, лидирует горнолыжный кластер Сочи. Наибольший прирост показал комплекс «Газпром» - на 5%.

А вот склоны Кавказа напротив демонстрируют значительный рост, в основном за счет расширения зон катания - турпоток на курортах Эльбрусского района вырос в 15 раз, на курорте «Домбай» - в 2 раза.

Стабильная связь на трассах горнолыжных курортов важна не только для общения, но и для безопасности туристов. Так, в прошлом году компания реализовала крупнейшие проекты по улучшению покрытия на ключевых курортах - «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш».