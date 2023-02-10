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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 0:00

На Ямале 10 февраля 2023 года потеплеет до -2 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 10 февраля 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 10 февраля

Погода на Ямале на 10 февраля

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 10 февраля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, метель. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью -18…-23 градуса, при прояснении до -30, по западу -9...-14. Днем -2…-7 градусов, местами до -17.

В Салехарде: пасмурно. Температура ночью -9 градусов, днем -4. Ветер 7-10 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО