В Муравленко строительство школы на 500 мест планируют завершить до конца года

Фото: правительство ЯНАО

В Муравленко продолжается строительство новой школы на 500 мест. Как сообщили в пресс-службе губернатора, сейчас специалисты укладывают плитку на полу и стенах, красят кабинеты педагогов и классы. Параллельно идут работы по устройству фасада и кровельного покрытия. Согласно плану, завершить работы планируется к концу года.

В здании уже тепло, проведена наружная сеть канализации и тепловодоснабжения. Внутри рабочие монтируют внутренние инженерные сети, электричество и вентиляционную систему.

- В школе будет установлено видеонаблюдение и электронная система доступа. Попасть на территорию учебного заведения учащиеся и сотрудники смогут только при помощи магнитных карточек и ключей, - рассказал заместитель начальника отдела технического надзора дирекции капитального строительства и инвестиций Артем Майфет.

На площади около 14 тысяч квадратных метров разместятся учебные классы, медицинский и пищевой блоки, обеденный и актовый залы на 270 человек, библиотека, спортзалы, бассейн, административные и технические помещения.

Также в учебном заведении будут созданы зоны коворкинга, медиацентр и площадки для творчества.