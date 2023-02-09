В Ноябрьске построили еще два дома для переселенцев из ветхого жилья

Фото: пресс-служба губернатора

В Ноябрьске готовятся к сдаче еще два многоквартирных дома для переселенцев из ветхого жилья. Как сообщили в пресс-службе губернатора, инспекторы Госстройнадзора уже завершили итоговую проверку и выдали заключение о соответствии.

Два пятиэтажных дома расположены на улице Республики и рассчитаны на 70 семей. Во дворах обустроены широкие тротуары, есть две спортплощадки со специальным резиновым покрытием и уличными тренажерами, автостоянки на 39 и 45 мест.

- Новые дома должны быть теплыми и уютными, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортно. Поэтому особое внимание при проверке мы уделили функционированию инженерных систем и соблюдению теплотехнических характеристик здания, - рассказала начальник управления осуществления надзора по Ноябрьску и Муравленко службы Госстройнадзора Наталья Вязовик.

Напоминаем, что на Ямале темпы строительства активно набирают обороты. С января 2023 года началось строительство трех домов в Муравленко и Ноябрьске, а также в селе Белоярск. Переехать в новые и комфортные квартиры смогут сразу 188 ямальских семей.