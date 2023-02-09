Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Спустя сутки на Ямале возобновил работу зимник Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги, закрытый из-за непогоды. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Открыто движение по зимнику Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги для всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

А вот зимник Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале пока остается закрытом. Движение по нему запустят, как только позволит погода.

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.