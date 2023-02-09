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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 9:57

Жителя Салехарда отправили на исправительные работы за крушение остановки

Молодой человек был в алкогольном опьянении
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Салехарде осудили 20-летнего местного жителя, нанесшего ущерб автобусной остановке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в июне 2022 года. Тогда в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что некто повредило стеклопакет остановочного павильона, тем самым нанеся городу ущерб в 33 тысячи рублей.

- Виновником оказался 20-летний житель окружной столицы. Оказавшись в отделении, он признал вину и пояснил, что повредил стекло будучи в алкогольного опьянения, то есть не контролировал свои действия, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал парня виновным по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм» и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тазовском подросток с разбегу выбил стекло в переполненной людьми теплой остановке. Осколки посыпались на ни в чем не повинных тазовчан, ожидавших автобус.