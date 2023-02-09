В Салехарде преподаватель колледжа наладил выпуск ампульниц на 3D-принтере для ямальских бойцов

Скриншот из видео

В Ямальском многопрофильном колледже начали выпускать ампульницы для бойцов спецоперации. Об этом сообщил глава Салехарда Алексей Титовский.

Изготавливают чехлы для лекарств на 3D-принтере. А руководит производством преподаватель Олег Баранов, его сын служит медиком в зоне СВО.

Сейчас студенты «набивают руку», отрабатывая технологию. Пока что на изготовление уходит от 9 до 12 часов, но ребята стремятся совершенствовать процесс, чтобы сократить время выпуска.

- Ампульницы изготавливаются непосредственно для солдат. Чтобы они могли оказать помощь сами себе, либо друг-другу, - отметил преподаватель.

На данный момент уже готово 50 штук, в планах - 5 тысяч. Это обеспечит потребность всех ямальских батальонов.

Первые изделия отправят бойцам уже в ближайшие дни.

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