На Ямале 9 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 97 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 97 человек. С начала периода количество заболевших достигло 151 782.

При этом в больницы региона госпитализировано 3 человека, выздоровели 53 северянина. К счастью, скончавшихся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 059 ямальцев.

В России выявлен 12 301 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 389. Всего в стране зарегистрировано 22 035 133 случая. Излечились от коронавируса 8 685 человек, скончался - 41.