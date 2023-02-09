Власти Муравленко потратят на высадку цветов почти 8 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

Администрация Муравленко уже начала готовится к лету. Власти объявили тендер на посадку цветов стоимостью почти 8 миллионов рублей.

Общая площадь цветников составит 1 600 квадратных метров, а число рассады - 80 тысяч штук. Муравленко будут украшать бархатцы, канареечник, котовник, петуния, бегония и еще более 40 видов растений. Высадить их нужно до 12 июня.

Также в техзадании прописан уход за растениями. Если нет дождя, то поливать клумбы нужно не реже одного раза в пять дней, а пропалывать - раз в неделю.

Высадят цветы в разных местах: скверах, аллеях, а также у соцобъектов.

До окончания приема заявок осталось пять дней, итоги подведут 17 февраля.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Муравленко строят десять новых многоквартирных домов. Они возводятся в микрорайонах существующей застройки.