Пожилой новоуренгоец отправится в тюрьму за жестокое убийство собутыльника

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В Новом Уренгое осудили 64-летнего местного жителя, устроившего поножовщину во время застолья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 15 октября 2022 года в гости к подозреваемому пришел мужчина 1981 года рождения. В ходе распития алкоголя между ними произошел конфликт, далее хозяин жилища схватил нож и нанес собутыльнику удар в грудь, - прокомментировали в ведомстве.

К сожалению, мужчина скончался на месте происшествия, а подозреваемого оперативно задержали сотрудники полиции. В последствии правоохранители установили, что он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений против личности.

В итоге суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что пьяный рецидивист из Нового Уренгоя зарезал квартиранта.