В Надыме осудят матерого рецидивиста, который напал на полицейского и украл деньги с карты

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В Надыме осудят 34-летнего горожанина, который напал на полицейского и украл деньги с банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Изначально мужчина попался полицейским 4 октября 2022 года, когда они осматривали подъезды жилых домов с целью пресечения нарушений и преступлений. В один из таких рейдов правоохранители и застали обвиняемого - он был в алкогольном опьянении.

- При доставке его в отделение мужчина, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, нанес одному из них удар кулаком в область лица, - прокомментировали в ведомстве.

Спустя месяц, в ноябре 2022 года, обвиняемый нашел на улице банковскую карту и отправился с ней гулять по магазинам. В итоге он потратил около 3 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия правоохранители установили, что мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.

В ближайшее время надымчанина ждет судебное заседание. Его будут судить по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета).