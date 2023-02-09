Ямальская прокуратура наказала 167 должностных лиц за плохую уборку снега

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Ямальская прокуратура подвела итоги проверки по ненадлежащей очистке дворов и крыш от снега и наледи в 2022 году. В итоге к ответственности были привлечены 167 должностных лиц.

- По результатам проверки было внесено 106 представлений, 112 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, а 55 лиц - к административной ответственности, объявлено 310 предостережений о недопустимости нарушений закона, - прокомментировали в надзорном органе.

Также в ведомстве привели пример, чем может обернуться бездействие УК как для них самих, так и для жильцов.

Инцидент произошел в Приуральском районе. Лавина снега сошла на припаркованный автомобиль, нанеся ему ущерб в 80 тысяч рублей. Как итог - ООО «Энергопрогресс Приуралью» (ответственной УК) пришлось возместить владельцу весь ущерб. А еще безответственного директора привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.

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