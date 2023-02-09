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НовостиОбщество9 февраля 2023 4:33

Ямальская прокуратура наказала 167 должностных лиц за плохую уборку снега

Это данные за 2022 год
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Ямальская прокуратура подвела итоги проверки по ненадлежащей очистке дворов и крыш от снега и наледи в 2022 году. В итоге к ответственности были привлечены 167 должностных лиц.

- По результатам проверки было внесено 106 представлений, 112 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, а 55 лиц - к административной ответственности, объявлено 310 предостережений о недопустимости нарушений закона, - прокомментировали в надзорном органе.

Также в ведомстве привели пример, чем может обернуться бездействие УК как для них самих, так и для жильцов.

Инцидент произошел в Приуральском районе. Лавина снега сошла на припаркованный автомобиль, нанеся ему ущерб в 80 тысяч рублей. Как итог - ООО «Энергопрогресс Приуралью» (ответственной УК) пришлось возместить владельцу весь ущерб. А еще безответственного директора привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.

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