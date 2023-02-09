Мошенники развели двух доверчивых ноябрянок на 40 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратились две жительницы, ставшие жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в общей сложности аферисты украли 40 тысяч рублей.

В первом случае женщине пришло сообщение от знакомой с просьбой одолжить денег. Не проверив полученную информацию, ноябрянка решила помочь и перевела 6 тысяч рублей. Затем северянка узнала, что аккаунт подруги был взломан, и деньги она переводить не просила.

Во втором случае заявительница рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники банка и полиции и сообщили об оформленном на ее имя кредите. А чтобы отменить несанкционированные операции и сохранить сбережения, ей необходимо перевести их на защищенный счет. Выполнив все вышесказанное, ноябрянка лишилась 34 тысяч рублей.

Сейчас по данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ст. 159 УК РФ «Мошенничество».