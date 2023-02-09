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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 3:30

Мошенники развели двух доверчивых ноябрянок на 40 тысяч рублей

Возбуждены уголовные дела
Марина Прохорова
Мошенники развели двух доверчивых ноябрянок на 40 тысяч рублей

Мошенники развели двух доверчивых ноябрянок на 40 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратились две жительницы, ставшие жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в общей сложности аферисты украли 40 тысяч рублей.

В первом случае женщине пришло сообщение от знакомой с просьбой одолжить денег. Не проверив полученную информацию, ноябрянка решила помочь и перевела 6 тысяч рублей. Затем северянка узнала, что аккаунт подруги был взломан, и деньги она переводить не просила.

Во втором случае заявительница рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники банка и полиции и сообщили об оформленном на ее имя кредите. А чтобы отменить несанкционированные операции и сохранить сбережения, ей необходимо перевести их на защищенный счет. Выполнив все вышесказанное, ноябрянка лишилась 34 тысяч рублей.

Сейчас по данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ст. 159 УК РФ «Мошенничество».