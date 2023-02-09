В Новом Уренгое еще один пустырь превратится в площадку для отдыха

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое построят еще одну площадку для отдыха жителей. Как сообщил глава города Андрей Воронов, она разместится во дворе домов №5/2 и №5/3 микрорайона Юбилейный. Подрядчик уже определен, контракт заключен.

- На почти что трех тысячах квадратных метров появятся локации для разных возрастов. Детям - качели, песочницы, зона для подвижных игр, а взрослым и подросткам - спортивные тренажеры, скамейки, пешеходные дорожки, баскетбольная и футбольная площадка, зона отдыха, - рассказал градоначальник.

Чтобы обезопасить территорию от рук вандалов, было решено огородить ее по всему периметру и установить систему видеонаблюдения.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что к 2025 году в Новом Уренгое построят 50-метровый бассейн.