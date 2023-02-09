В Шурышкарах обновили тренажерный зал

Фото: Олег Попов, соцсети

В селе Шурышкары обновили тренажерный зал. Как сообщил глава муниципалитета Олег Попов, это была просьба самих жителей.

- В конце января, во время рабочей поездки, ко мне обратились шурышкарцы, посещающие тренажерный зал на базе школы. Его оборудование находилось в сильно изношенном состоянии. Вместе с коллегами оперативно отработали вопрос, - рассказал управленец.

И вот, тренажеры, находившиеся в Мужах, были доставлены и установлены в Шурышкарах. Всего привезли 12 штук: велотренажер, эллипсоид, силовые установки и скамьи для жима штанги.

- Надеюсь, с появлением нового оборудования в тренажерном зале прибавится поклонников здорового образа жизни, - добавил Олег Попов.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Шурышкарах построят лыжную базу и здание аэропорта.