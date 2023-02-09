На Ямал 9 февраля 2023 года придет небольшое потепление

Погода на Ямале на 9 февраля Фото: Вера Зенина

В четверг, 9 февраля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями и снег, днем преимущественно без осадков, в отдельных района прогнозируется метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -15…-20 градусов, при прояснении до -26, по западу -7...-12. Днем -10…-15 градусов, местами до -22, по западу -3...-8.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -23 градуса, днем -12. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: