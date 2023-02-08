Артистка Диана Гурцкая приедет в Салехард для участия в IV Арктическом культурном форуме

Фото: личная страница Дианы Гурцкой в соцсети "ВКонтакте"

Известная российская артистка Диана Гурцкая приедет на открытие IV Арктического культурного форума, который пройдет в Салехарде с 13 по 15 февраля. Информация об этом содержится на официальном сайте мероприятия. Певица заявлена как среди гостей, так спикеров.

Являясь председатель комиссии общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик, Диана Гурцкая примет участие в панельной дискуссии и выступит с докладом на тему «Инклюзия, которая начинается с нас».

Также участники обсудят цифровое будущее библиотек, формирование привлекательного имиджа музеев и продвижение ценностей, развитие ямальского сувенира, настоящее и будущее культурно-досуговых учреждений.

- Тематика культурного форума чрезвычайно разнообразна. Мы углубимся в востребованные направления сферы, определим лучшие практики и механизмы развития культуры Ямала. В этом году к нам присоединятся коллеги из других регионов страны: Москва, Архангельская и Ульяновская области, все субъекты УрФО, - заявил директор регионального департамента культуры Евгений Колтунов.