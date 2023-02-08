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НовостиОбщество8 февраля 2023 10:38

Юные ноябряне встретятся с настоящим летчиком - командиром МИ-8 Михаилом Провалинским

Мероприятие приурочено к 100-летию гражданской авиации России
Марина Прохорова
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

9 февраля, в 100-летие гражданской авиации России, в Ноябрьске пройдет встреча юных ноябрян с командиром воздушного судна МИ-8 Михаилом Провалинским. Об этом сообщили в городской администрации.

- Живая беседа с настоящим летчиком позволит мальчишкам и девчонкам узнать больше о профессии, об истории развития гражданской авиации и том, какими навыками и умениями должен обладать пилот авиалиний, - прокомментировали в мэрии.

Также во время встречи Михаил Провалинский расскажет о своем летном опыте и ответит на вопросы ребят.

Пообщаться с пилотом можно будет в Интеллект-центре. Начало мероприятия в 11:00, вход - свободный.

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