В Новом Уренгое поймали мужчину с наркотиками, которые он прятал в паспорте и банке с двойным дном

Фото: управление на транспорте МВД России по УрФО

Транспортные полицейские Нового Уренгоя задержали жителя Мегиона 1989 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

- При личном досмотре в кармане куртки мужчины обнаружили посылку с пластиковой банкой. При вскрытии емкости полицейские нашли второе дно, где находился пакетик с кристаллообразным веществом. Кроме того, в кармане штанов задержанного оперативники нашли пакетик с порошкообразным веществом, он лежал в обложке паспорта, - прокомментировали в ведомстве.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось мефедроном массой 10,19 грамма, что является крупным размером.

Со слов мужчины, наркотик он купил через интернет для личного потребления.

На югорчанина завели уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что транспортные полицейские Ноябрьска догнали поезд, чтобы вернуть вахтовику украденный телефон.