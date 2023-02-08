На Ямале 8 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 77 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 77 человек. С начала периода количество заболевших достигло 151 658.

При этом в больницы региона госпитализировано 14 человек, выздоровели 75 северян. К счастью, скончавшихся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 059 ямальцев.

В России выявлено 10 389 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 393. Всего в стране зарегистрировано 22 022 832 случая. Излечились от коронавируса 8 104 человека, скончались - 44.