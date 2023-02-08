На Ямале подвели итоги ремонта дорог, ведущих к аэропортам

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале подвели итоги ремонта трасс к аэропортам. Данными поделился региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Так, на трассе Салехард - Аэропорт в норму привели 2,8 километра (работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»). Здесь заменили асфальт, расширили обочины, отремонтировали освещение и установили барьерное ограждение.

Кроме того, в прошлом году расширили и отремонтировали дорогу к аэропорту Нового Уренгоя, где в конце декабря открылся долгожданный пассажирский терминал.

А в 2021 году в порядок привели 6,8 километра дороги в аэропорт Ноябрьска. В Питляре построили подъездную дорогу к новой вертолетной площадке протяженностью 375 метров, еще появилась новая дорога к вертолетной площадке Яр-Сале.

Напоминаем, что в 2023 году на Ямале отремонтируют 175 километров дорог. Самые большие объемы - от границы округа до Губкинского. Здесь дорожники отремонтируют 41 километр и завершат устройство пяти площадок для кратковременного отдыха автомобилистов.