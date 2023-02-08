В лесах Ямала растет численность лосей и диких северных оленей

На Ямале растет численность лосей и диких северных оленей Фото: Вера Зенина

На Ямале растет численность лосей и диких северных оленей. Как сообщили в пресс-службе губернатора, это предварительные данные переписи диких животных, которая проводится с января до середины марта.

За это время специалисты пройдут более 660 маршрутов протяженностью почти 5,5 тысяч километров и соберут данные о плотности и количестве промысловых зверей и птиц. Для этого фиксируются суточные следы животных на снегу, а также визуальные встречи с ними. В арктическом регионе перепись ведется как на территории лесничеств, так и в заповедных местах.

Исходя из полученных результатов будут приняты меры по регулированию численности зверей, в том числе установлены квоты добычи для охотников.

- По пройденным маршрутам на всей территории округа отмечается увеличение численности копытных животных - лося и дикого северного оленя. Вслед за увеличением копытных животных в округе отмечаются частые встречи с хищниками - волками и росомахой. На территории Шурышкарского района отмечены встречи с диким северным оленем. Скорее всего это краснокнижная популяция, обитающая в горах Полярного Урала, - рассказал заместитель директора Службы по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов округа Сергей Шнайдер.

По мнению специалистов, численность животных увеличилась благодаря мерам по их охране и защите от посягательств браконьеров, а также проделанной работе по улучшению среды обитания.