В Новом Уренгое осудят мужчину, по вине которого в здании вокзала заживо сгорели двое мужчин и подросток

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Новом Уренгое осудят мужчину, по вине которого заживо сгорели три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Напоминаем, что трагедия произошла в декабре 2021 года. Тогда в огне погибли рабочие ОАО «Северстройсервис», они трудились над реконструкцией вокзала станции Коротчаево и проживали в этом же здании.

Мужчина, о котором идет речь, заключил со свои знакомым (индивидуальным предпринимателем) договор субподряда на выполнение комплекса работ. Также, в соответствии с приказом, на него была возложена ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

- Выполняя свои обязанности, мужчина проявил преступную небрежность, позволив работникам ИП поселиться в помещении железнодорожного вокзала на время выполнения работ. В ночь на 22 декабря произошло замыкание проводки и, как следствие, пожар, в котором погибли люди, один из них был несовершеннолетним, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас мужчина дожидается судебного заседания. Его будут судить по ч.3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц).