Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ямальских ученых с Днем российской науки, который отмечается 8 февраля.

- Для прогресса требуются не только знания, опыт и профессиональные компетенции, но и мощная материально-техническая база – одна из важнейших составляющих научного развития. Поэтому мы стремимся создать лучшие условия для наших ученых. Уже сегодня Ямал является регионом, где накоплены и используются передовые научные знания. Уверен, ваш кропотливый труд и преданность делу будут ежегодно преумножать потенциал региона. Искренне желаю новых открытий и успешных проектов, благополучия и всего самого доброго! - сказал управленец.

Также глава региона отметил, что сегодня перед Ямалом стоит много больших задач по сохранению экологии арктического региона, внедрению инновационных технологий, развитию образования, топливно-энергетического комплекса и других сфер деятельности.

- Наши ученые идут в ногу с промышленностью, социальной сферой, строительством и культурой, изучают уникальные природные богатства Ямала, заботятся о климате, вечной мерзлоте, следят за изменениями животного и растительного мира Арктики, - подытожил губернатор.