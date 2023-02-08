Фото: пресс-служба губернатора

Президент Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград сразу четырем ямальцам. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Так, главврач медкомплекса «Медвежье» медико-санитарной части компании «Газпром добыча Надым» Владимир Сафонов награжден медалью Луки Крымского. В 2020 году он не допустил вспышки коронавируса в Пангодах, где был выявлен первый случай заражения на Ямале.

Дорожному мастеру Ямальской железнодорожной компании Анатолию Седлецкому присвоено звание «Заслуженный работник транспорта РФ». Северянин не только в совершенстве владеет техническими правилами эксплуатации железных дорог, но и с успехом передает опыт молодому поколению.

Заместитель директора по учебной работе новоуренгойской школы № 3 Наталия Новосад награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. За 37 лет работы она внесла огромный вклад в развитие городской системы образования.

А Такиулле Шарипову присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Под его руководством агрофирма «Приполярная» успешно справляется со своей главной задачей - обеспечивает ямальцев свежими и качественными продуктами.

Ранее Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград еще трем ямальцам.