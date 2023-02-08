Пуровским бойцам отправят дизельные генераторы и окопные свечи, изготовленные детьми

Фото: администрация Пуровского района

Юные жители Ханымея изготавливают окопные свечи для бойцов спецоперации. Об этом сообщили в администрации Пуровского района.

Инициатором акции выступил настоятель поселкового храма отец Андрей. Вместе с маленькими прихожанами он, не жалея сил, делает все возможное, чтобы помочь солдатам..

Процесс изготовления очень прост. Требуются жестяные банки, толстый гофрированный картон и воск - это самые главные составляющие окопной свечи. Их в храм приносят неравнодушные сельчане.

К первой отправке планируют подготовить сотню свечей. Вместе с ними солдатам передадут и 15 дизельных печей. Их изготовили на предприятиях в Ханымее, Уренгое и Тарко-Сале.

Отметим, что для помощи участникам спецоперации и их семьям сплотились жители всего Пуровского района. Штаб #МыВместе работает в Тарко-Сале и во всех поселениях, включая самые отдаленные. За 4 месяца для солдат из района было доставлено более 10 тонн гуманитарной помощи. В настоящее время готовится к отправке еще 20 тонн адресных посылок.