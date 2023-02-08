Супруги из Салехарда приняли на воспитание детей с Донбасса

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Супруги из Салехарда приняли на воспитание детей из детских домов Донбасса. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

- Зульфия и Сергей Пуртовы - крепкая и дружная пара с опытом воспитания приемных ребят. Без тени сомнения они приняли к себе еще одного подростка - Руслана. Уже полгода он живет в большом и уютном доме, учится в колледже на автомеханика и вместе с братом Давидом занимается в «Северном характере». Уверен, что все плохое в его жизни позади, - рассказал глава региона.

Также он отметил, что многие ямальцы готовы выступить в роли приемных родителей, но отбор очень строгий. В итоге 21 ребенок из детских домов Донбасса сейчас живет на Ямале.

- Все ребята уже оформили гражданство, пошли в школы и садики, кружки и спортсекции по душе. Благодарю каждого из родителей - вы делаете огромное дело и всегда можете рассчитывать на любую нашу поддержку, - отметил Дмитрий Артюхов.