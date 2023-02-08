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НовостиОбщество8 февраля 2023 4:46

Супруги из Салехарда приняли на воспитание детей с Донбасса

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Супруги из Салехарда приняли на воспитание детей из детских домов Донбасса. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

- Зульфия и Сергей Пуртовы - крепкая и дружная пара с опытом воспитания приемных ребят. Без тени сомнения они приняли к себе еще одного подростка - Руслана. Уже полгода он живет в большом и уютном доме, учится в колледже на автомеханика и вместе с братом Давидом занимается в «Северном характере». Уверен, что все плохое в его жизни позади, - рассказал глава региона.

Также он отметил, что многие ямальцы готовы выступить в роли приемных родителей, но отбор очень строгий. В итоге 21 ребенок из детских домов Донбасса сейчас живет на Ямале.

- Все ребята уже оформили гражданство, пошли в школы и садики, кружки и спортсекции по душе. Благодарю каждого из родителей - вы делаете огромное дело и всегда можете рассчитывать на любую нашу поддержку, - отметил Дмитрий Артюхов.