В Тарко-Сале снова проводят курсы для будущих мам

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Тарко-Салинской ЦРБ возобновила свою работу «Школа матерей». Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Помогать женщинам ознакомиться с азами материнства будут высококвалифицированные специалисты. Они расскажут о пользе правильного питания в этот период, активном образе жизни и изменениях, происходящих с организмом. Также северянки узнают, как максимально подготовиться к рождению малыша и вести себя во время родов.

Занятия проводятся каждый вторник и четверг в 15:00 по адресу: улица Набережная, д. 1, кабинет медицинского психолога, расположенный в здании роддома. По мере формирования группы время занятий может быть изменено (если пожелают участницы).

Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(34997)6-31-68.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в 2022 году благодаря ЭКО в регионе родились 80 малышей.