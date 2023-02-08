Дмитрий Артюхов обсудил с главой Тазовского района перспективы развития на 2023 год

Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Дмитрий Артюхов встретился с главой Тазовского района Василием Паршаковым. На встрече обсуждались перспективы развития муниципалитета в текущем году: темпы строительства жилья и социальных объектов, ремонт дорог.

Главной задачей для района остается строительство домов для переселения граждан из авариек. Сейчас там возводят 52 тысячи квадратных метров жилья, в планах у властей - ввести в этом году более 40 тысяч квадратных метров или 17 зданий, в которые переедут 750 семей. Большинство домов строятся в райцентре - 14, в Антипаюте - 2, в Находке - 1.

Также в районе растет число современных социальных объектов. В 2022 году были построены модульные здания аэровокзалов в селах Гыда и Антипаюта, ветеринарный пункт, баня на 10 мест и спортивный зал в Гыде.

В ноябре текущего года планируется сдать зал игровых видов спорта в Тазовском, а в декабре - школу на 800 мест. Корпус учреждения будет состоять из четырех блоков: математического, естественно-научного, гуманитарного и спортивного. Сейчас объект готова на 50%.

А еще в райцентре строят больничный городок. Первым откроется педиатрическое отделение на 17 коек - уже завозится мебель. Начинается строительство туберкулезного отделения на 12 мест и инфекционного отделения на 13. К 2025 году будет построен стационар на 46 коек.

К концу года новое лечебное учреждение появится и в Гыде - участковая больница на 11 мест. Кроме того, в этом же отдаленном поселке строят два новых спальных корпуса школы-интерната, каждый на 300 мест: летом будет сдан первый, в 2025 году - второй.

В конце 2023-го ожидается запуск детского сада на 120 мест в Антипаюте - этот объект давно ждут дети и родители села, действующий садик располагается в приспособленном помещении.

Также Василий Паршаков доложил о ремонте и строительстве муниципальных дорог. Так, в прошлом году обновились два участка длиной 1 220 метров, отремонтировали семь парковок, шесть проездов, построили почти полтора километра тротуаров и обустроили водоотведение до вновь строящегося стационара больницы.

В 2023 году объемы дорожных работ вырастут: предстоит отремонтировать три участка протяженностью 17 908 метров в Тазовском, обустроить парковку и установить три проекционных светофора.

Подводя итог встречи Дмитрий Артюхов отметил, что переселение ямальцев из аварийного жилья остается приоритетом для каждого муниципалитета и поручил сохранить высокие темпы, а также держать на контроле качество строительства как в райцентре, так и в отдаленных поселках.