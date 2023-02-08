Фото: пресс-служба губернатора

В Губкинском рабочие приступили к обновлению и утеплению фасада детского сада «Белоснежка». Напоминаем, что капремонт образовательного учреждения, расположенного в отдаленном микрорайоне Пурпе-1, начался в марте 2022 года. После завершения работ в нем появятся ясельная группа и классы начальной школы.

Изначально ремонт был рассчитан на два года. На сегодняшний день работы выполнены на 60%: заменены основные коммуникации и кровля, выполнена часть отделочных работ в помещениях на первом, втором и третьем этажах.

Не останется без внимания и прилегающая территория. На ней будут игровые комплексы для малышей и спортивные площадки для школьников, также появится зооуголок.

- Я считаю, что это необычный и хороший эксперимент. Практика в России уже есть, она положительная. Будет и у нас школа-детский сад. После садика ребята будут до 4 класса находиться в одном здании. Психологически первоклашкам будет легче - они продолжат обучение в родных стенах. Также это позволит нам внедрить в образовательный процесс интересные программы обучения, - сказал глава Губкинского Андрей Гаранин.

В настоящее время в «Белоснежке» работают девять групп на 120 воспитанников, сейчас ребята посещают другие детские сады. Что касается школьников, их будет более 100 человек.