Фото: Антон Колодин, соцсети

В Пуровском районе стартовала масштабная кампания по очистке крыш жилых домов от снега. Об этом сообщил глава муниципалитета Антон Колодин.

- Поручил городским службам и ответственным в поселениях района приступить к снегоуборочным работам раньше обычного. Февраль на погоду непредсказуем и важно контролировать ситуацию со снегом.

В первую очередь очистка ведется на крышах домов, имеющих скаты. Так, в Тарко-Сале уже привели в порядок 60 многоквартирников, кроме того, у 80 домов расчистили навесы над входными группами. Все работы контролируют представители управляющих компаний и профильного департамента.

Также Антон Колодин отметил, что существенно затрудняет уборку снега автотранспорт, оставленный жителями домов.

- Необходимо обращать внимание на объявления, в которых указана дату проведения снегоуборочных работ, и убирать транспорт на это время, - добавил управленец.