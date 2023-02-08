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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 0:05

На Ямале 8 февраля 2023 года подует сильный ветер и пойдет снег

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 8 февраля 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале 8 февраля

Погода на Ямале 8 февраля

Фото: Вера Зенина

В среду, 8 февраля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями и снег, по крайнему востоку преимущественно без осадков, в отдельных района прогнозируются изморозь и метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -22…-27 градусов, при прояснении до -33. Днем -18…-23 градуса, местами до -13, по западу потепление до -6.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -22 градуса, днем -15. Ветер 7-8 м/с.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: