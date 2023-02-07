В Салехарде «борщевой набор» немного упал в цене Фото: Вера Зенина

Пожалуй, сложно найти человека в России, который никогда не пробовал борщ - одно из любимых блюд всех жителей страны. Кроме того, для его приготовления используются базовые продукты, которые легко найти во всех магазинах, вот только цены на них периодически меняются. И тогда получается, что в одном месяце тарелка красного супа может обойтись дороже, чем в другом.

«Комсомольская правда - Ямал» подсчитала индекс борща в Салехарде, и он оказался ниже, чем по стране.

ПОКУПАЕМ ПРОДУКТЫ

Чтобы правильно рассчитать индекс борща, необходимо определиться с количеством продуктов и их стоимостью. Для среднестатистической семья из четырех человек потребуются: 350 граммов картофеля, 200 граммов капусты, 80 граммов лука, 80 граммов моркови, 130 граммов свеклы, 500 граммов курятины, 100 граммов сметаны и 200 граммов черного хлеба.

КАКИЕ ЦЕНЫ?

Покупать продукты мы решили в крупном сетевом магазине «Магнит». Первым в списке идет картофель. Цена на него, в среднем, составляет 26 рублей за один килограмма, но для супа понадобится намного меньше, итого выходит примерно 10 рублей. Капусту берем целым вилком в три килограмм, обходится она в 75 рублей - на борщ примерно 5 рублей. Килограмм лука обойдется в 50 рублей, а свеклы - 34 рублей. Получается, что суммарно на борщ уйдет рублей 10. Морковь - 22 рубля за килограмм, в нашем случае - 2 рубля.

Самый дорогой продукт - это курица. В среднем ее тушка обойдется в 250 рублей, но так как мы будем брать не целую, то выходит рублей 70. Остаются баночка сметаны 200 граммов - 68 рублей, на суп будет потрачено примерно 20, и булка хлеба - 39, из них на борщ - 15.

ИТОГ

Подсчитываем. И выходит 132 рубля, это даже чуть меньше, чем по статистическим данным за февраль - 133,35 рубля. Кстати, по сравнению с январем, в этом месяце стоимость борща уменьшилась. Тогда она составляла почти 40 рублей.