Российский сотовый оператор разработал отечественный сервис по организации связи в офисе

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Специалисты МегаФона разработали сервис под названием «Корпоративная АТС», главная цель которого - организация телефонной связи в крупных компаниях и эффективная работа контактных центров.

В первую очередь он ориентирован на компании крупного бизнеса, которым базового функционала платформ по организации телефонии уже недостаточно. «Корпоративная АТС» гибко адаптируется под индивидуальные требования клиентов и позволяет организовать единую унифицированную систему коммуникаций, объединив территориально распределенные структуры в одну телефонную сеть, а также подключить и организовать работу корпоративных или аутсорсинговых контактных центров.

- Стабильная связь и современные коммуникационные сервисы служат основой построения эффективных бизнес-коммуникаций. Благодаря интеграции с любыми CRM-системами и программным обеспечением от разных производителей, «Корпоративная АТС» собирает в едином решении всю необходимую информацию - историю обращений и заказов, запись разговоров и статистику, помогая поддерживать высокую скорость обслуживания клиентов. Функционал платформы можно дополнить другими решениями сотовой компании, например, подключить голосовых роботов и системы распознавания и синтеза речи Speech-to-Text, - говорит директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Кирилл Самошонков.

Для сотрудников контактных центров доступна система записи и оценки разговора, визуальный редактор распределения звонков по skill-группам и расписанию с возможностью переключения между установленными сценариями ответа. Также пользователь может установить неограниченное количество сценариев переадресации и при помощи голосового меню (IVR) эффективно распределять входящие звонки, тем самым снижая количество пропущенных вызовов и уменьшая нагрузку на операторов.

Отметим, что «Корпоративная АТС» реализована на базе отечественного ПО и включена в реестр Минцифры.