Энергетики Тюменского макрорегиона стали победителями всероссийского конкурса «Инженер года»

Фото: Вячеслав Шаркунов

Работники «Россети Тюмень» стали лауреатами XXIII всероссийского конкурса «Инженер года - 2022». Это заместитель начальника департамента эксплуатации Игорь Богач, представлявший копанию в номинации «Электроэнергетика», а также начальник службы РЗА филиала Сургутские электрические сети Азат Бикинин, который участвовал в номинации «Электроснабжение. Электрические сети и системы». Согласно решению жюри, они оба признаны победителями по версии «Профессиональные инженеры».

Игорь Богач работает в отрасли 21 год. Он является соавтором ряда НИОКР, по которым организация получила пять патентов РФ. За добросовестный труд и вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Игорь Иванович получил поощрения от Министерства энергетики РФ, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики.

Азат Бикинин в профессии 14 лет. Высококлассный специалист неоднократно становился победителем профессиональных соревнований, в том числе Всероссийского конкурса «Лучший релейщик ТЭК». А в 2022 году стал обладателем нагрудного знака ПАО «Россети» «За профессиональное мастерство».

Энергетиков наградят дипломом, памятной медалью и серебряным знаком «Профессиональный инженер России». Кроме того, их имена занесут в Реестр профессиональных инженеров России.

Отметим, что работники энергокомпании седьмой год подряд становятся победителями данного конкурса. Он проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, Российской академии наук, Федерального агентства по делам молодежи и Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ.