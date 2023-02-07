В Новом Уренгое вахтовик вынес из магазина одежду стоимостью почти 7 тысяч рублей

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В Новом Уренгое осудят вахтовика, укравшего из магазина одежду. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, с соответствующим заявлением в отделение обратился продавец торговой точки, он сообщил, что кто-то вынес из торгового зала вещи на сумму свыше 6,5 тысяч рублей.

- Полицейские установили, что злоумышленник срезал антикражные магниты с вещей, пока за ним никто не наблюдает, затем часть надел на себя, остальное спрятал в рюкзак и вышел из магазина, - прокомментировали в ведомстве.

Незадачливым воришкой оказался ранее не судимый житель Алтайского края 1983 года рождения.

В скором времени мужчину ждет судебное заседание, на котором ему вынесут приговор. Судить вахтовика будут по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое вахтовик украл шубу из гардероба кафе.