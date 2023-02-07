Житель Новосибирска попросил пуровских полицейских найти аферистов, укравших у него более 200 тысяч рублей

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В полицию Пуровского района обратился 61-летний житель Новосибирска, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что его сбережениям может грозит опасность и будет лучше, если он переведет их на так называемые безопасные счета.

- Будучи уверенным, что общается с представителями банка, мужчина выполнил указания неизвестных: он снял со своего счета более 200 тысяч рублей и перевел деньги на номера телефонов, продиктованные злоумышленниками. Только после того как звонившие стали интересоваться его другими счетами и картами, он прервал разговор и перезвонил на горячую линию банка, где ему сообщили, что ранее он общался с мошенниками, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас правоохранители разыскивают преступников, обманувших мужчину. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Нового Уренгоя перевел мошеннику 235 тысяч рублей, думая, что разговаривает с полицейским.