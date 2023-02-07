В детской поликлинике Тарко-Сале приступил к работе врач-офтальмолог с 14-летним стажем

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В детской поликлинике Тарко-Сале приступил к работе новый врач-офтальмолог. Об этом сообщили в пресс-службе районной больницы.

Гульназ Саяпова приехала на Ямал из Башкортостана, где в 2007 году окончила Государственный медицинский университет, специализация - педиатрия. Затем, работая в одной из детских поликлиник Уфы, она увлеклась офтальмологией, прошла обучение, получила сертификат и начала принимать пациентов уже по этому профилю. И вот, уже более 14 лет, доктор помогает сохранить зрение детям и взрослым.

В свободное от работы время Гульназ Камиловна совершенствует свои знания, старается как можно чаще посещать конференции и форумы, на которых именитые офтальмологи делятся опытом с коллегами из регионов. Недавно она прошла обучение в Красноярске у профессора, доктора медицинских наук Валерия Поспелова на тему «Патология бинокулярного зрения» - косоглазие у детей.

В Тарко-Сале Гульназ Саяпова работает всего неделю, но уже успела осмотреть более 120 юных пуровчан.