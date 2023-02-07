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НовостиЗдоровье7 февраля 2023 8:49

На Ямале 7 февраля 2023 года коронавирусом заболел еще 91 человек, 1 скончался

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 7 февраля 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 91 человека. С начала периода количество заболевших достигло 151 608.

При этом в больницы региона госпитализировано 5 человек, выздоровел 61 северянин. К несчастью, есть скончавшийся от болезни - 1 пациент, всего с начала пандемии умерли 1 059 ямальцев.

В России выявлено 7 615 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 445. Всего в стране зарегистрировано 22 012 443 случая. Излечились от коронавируса 8 455 человек, скончались - 43.