На Ямале 7 февраля 2023 года коронавирусом заболел еще 91 человек, 1 скончался

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 91 человека. С начала периода количество заболевших достигло 151 608.

При этом в больницы региона госпитализировано 5 человек, выздоровел 61 северянин. К несчастью, есть скончавшийся от болезни - 1 пациент, всего с начала пандемии умерли 1 059 ямальцев.

В России выявлено 7 615 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 445. Всего в стране зарегистрировано 22 012 443 случая. Излечились от коронавируса 8 455 человек, скончались - 43.