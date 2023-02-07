В Салехарде для подготовки трасс ко Дню оленевода завезут 150 грузовиков снега

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде началась подготовка к празднованию Дня оленевода, который пройдет с 25 по 26 марта. Среди запланированных мероприятий - гонки на снегоходах. Чтобы успеть к назначенной дате, на Полябту уже начали завозить снег для формирования трасс. Об этом сообщили в городской администрации.

- Снега в этом году мало, поэтому завозим его дополнительно. Понадобится где-то 150 КамАЗов. Трасса будет круговая, протяженностью до одного километра. Укладывать ее начнем после 20 февраля, - рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Артур Абдулмеджидов.

Также в двадцатых числах февраля начнется планировка площадки праздника и укладка трассы для гонок на оленьих упряжках, ее протяженность составит 2,5 километра.

Напоминаем, что в этом году гонки на оленьих упряжках пройдут в новом формате - планируется масс-старт.