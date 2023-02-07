Рецидивист из Надыма отправится в тюрьму за драку со смертельным исходом

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В Надыме осудили 37-летнего местного жителя, который до смерти забил человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло 12 декабря 2021 года. В тот день обвиняемый, распивая алкоголь у соседей, затеял драку с хозяином квартиры. Сотрудники полиции, вызванные женой избитого, доставили его в отделение, где провели профилактическую беседу. Однако, выйдя из отделения, мужчина вновь отправился к соседям.

- Оттолкнув женщину, которая пыталась удержать его на пороге, мужчина незаконно вторгся в квартиру и жестоко избил соседа. Потерпевший скончался в больнице от полученных телесных повреждений через несколько дней, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал мужчину виновным по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч.2 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия), приговорив к 8 годам и 7 месяцам в колонии строгого режима.