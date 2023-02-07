На трассе Сургут-Салехард водитель легковушка въехала в зад большегрузу и попал в больницу

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На трассе Сургут-Салехард вновь произошла авария, в которой пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, на 673 километре столкнулись «Toyota» и «КамАЗ».

- По предварительной информации, водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию и въехал в большегруз. В результате ДТП водитель внедорожника 1978 года рождения получил различные травмы, его экстренно доставили в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

На снимках, предоставленных правоохранителями, видно, что перед иномарки полностью разбит и больше напоминает искореженное железно, нежели автомобиль.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, подробности происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что на трассе Сургут - Салехард легковушка залетела под полуприцеп грузовика. Водителю и пассажиру оказана медицинская помощь.