Житель Ханымея, до смерти забивший соперника на любовном фронте, предстанет перед судом

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В Пуровском районе осудят 38-летнего жителя поселка Ханымей, который до смерти забил соперника на любовном фронте. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло в ночь на 14 октября 2022 года. Обвиняемый, вернувшись домой в нетрезвом виде, застал свою супругу в соседской квартире в компании мужчин. Приревновав жену, он затеял драку с собравшимися.

- Установлено, что 14 октября обвиняемый избил на почве ревности своего знакомого, нанеся ему множество ударов кулаками и ногами в область головы, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге избитый северянин скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, а обвиняемого поместили под стражу.

В ближайшее время ханымейца ждет судебное заседание. Его будут судить по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).