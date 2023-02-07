Власти Салехарда намерены судиться с собственниками самостроев в ДНТ «Север»

Фото: администрация Салехарда

Власти Салехарда требуют от владельцев самовольных построек в ДНТ «Север» немедленно ликвидировать их. В противном случае они будут вынуждены обратиться в суд.

- На некоторых жильцов ДНТ «Север» продолжают поступать жалобы. В этот раз обращение пришло от самих жителей товарищества. Они жалуются на соседей, настроивших «шалманы», которые занимают половину проезжей части и мешают проезду спецтехники, - сообщили в администрации.

На данный момент сотрудники профильного департамента начали работу по освобождению проезжих участков. Их собственникам направлены претензии, в течение двух недель с момента получения письма они должны привести свои участки и прилегающие территории в надлежащий вид. Если это не будет сделано - документы, как уже было сказано выше, направят в суд.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что салехардцы, проживающие в ДНТ «Север», замерзают на автобусной остановке без стен. Павильон находится в удручающем состоянии.