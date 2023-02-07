Мать бойца батальона «Ямал» возглавила региональное отделение Комитета семей воинов Отечества

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале открылось региональное отделение Комитета семей воинов Отечества, которое объединит матерей, жен и сестер бойцов, участвующих в спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Его главная цель - помогать военнослужащим, ветеранам боевых действий и их семьям совместно со штабом «Мы Вместе».

Ямальское отделение возглавила инициатор его создания и активный участник общественной организации Салехарда «Совет семей военнослужащих» Любовь Таскаева. Ее единственный сын сейчас служит в составе батальона «Ямал».

- С открытием регионального отделения мы масштабируем нашу работу на весь округ. Штабы уже созданы во всех муниципалитетах Ямала. В них включены представители всех семей наших защитников. Просьбы поступают разные - от помощи в быту до отправки адресной посылки на фронт. Наша задача сделать так, чтобы ребята не волновались за свои семьи, а родственники знали, что их поддержат в любой ситуации, - говорит Любовь Таскаева.

Накануне 23 февраля ямальский комитет запустил акцию «Письмо защитнику Отечества», которую проводит совместно с региональным отделением ВОД «Волонтеры Победы» и штабами «Мы Вместе».

С 1 по 15 февраля ямальцы могут написать письма военнослужащим, участвующим в спецоперации. Затем почта будет передана в представительство Минобороны РФ, расположенное в Екатеринбурге, а оттуда уже отправится к бойцам.