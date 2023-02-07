На Ямале построят три современных завода по переработке отходов

Фото: пресс-служба губернатора

С помощью механизма концессии на Ямале построят три комплекса по переработке отходов. Основную часть финансирования возьмет на себя компания «Российский экологический оператор». Накануне ее директор Денис Буцаев обсудил данный вопрос с губернатором Дмитрием Артюховым.

- Вместе с «Российским экологическим оператором» мы провели большой объем работы, направленный на создание кластеров переработки отходов. Вместе со строительством комплексов в населенных пунктах появятся специальные контейнеры. Механизм концессии, который мы выбрали для строительства, уже отлично показал себя на Ямале. Он позволит нам не только построить нужные объекты, но и сдержать тарифы для населения, - сказал глава региона.

Объекты мощностью 203 тысячи тонн в год появятся в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко. На данный момент подобраны земельные участки и разработана проектно-сметная документация, в настоящее время проводится ее государственная экспертиза. Получение заключений ожидается в начале второго квартала 2023 года.