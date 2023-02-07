Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое стартовал ремонт дороги, ведущей к микрорайону Лимбяяха. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

- Это долгожданный ремонт. Уже скоро все эти народные термины «ямальская волна» и «стиральная доска» уйдут в прошлое - здесь будет больше 5 километров новой дороги. Благодаря поддержке нашего губернатора путь в Лимбяяху станет комфортным и безопасным, - отметил градоначальник.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Подрядчик уже приступил к обустройству временной дороги, которая будет идти в обход моста через реку, его, кстати, тоже приведут в порядок. Также специалисты готовят объезды для устройства водопропускных труб.

А летом начнутся главные работы - дорожники заменят асфальт и сделают освещение.

Напоминаем, что в 2023 году на Ямале отремонтируют 175 километров дорог. Самые большие объемы - от границы округа до Губкинского. Здесь дорожники отремонтируют 41 километр и завершат устройство пяти площадок для кратковременного отдыха автомобилистов.