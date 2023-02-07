«Диалог получился острый, но продуктивный»: в Красноселькупе прошла встреча с семьями мобилизованных

Фото: Юрий Фишер, соцсети

В Красноселькупе прошла встреча с семьями мобилизованных. Участие в ней приняли глава муниципалитета Юрий Фишер и военный комиссар Михаил Мушарацкий.

- Один из главных пунктов рабочего плана в Красноселькупе - встреча с родными наших мобилизованных и добровольцев. Местами диалог получился острый, но конкретный и продуктивный, - отметил Юрий Фишер.

Власти и семьи говорили об алгоритме доставки именных посылок и том, что необходимо отправлять бойцам в первую очередь.

А чтобы любые обращения за помощью мгновенно брались в работу, за каждой семьей закреплен свой куратор.

- Такие встречи полезны еще и тем, что семьи могут пообщаться, обменяться информацией, последними новостями с линии соприкосновения, поддержать друг друга. Это самое важное, - добавил глава района.