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НовостиОбщество7 февраля 2023 2:13

«Диалог получился острый, но продуктивный»: в Красноселькупе прошла встреча с семьями мобилизованных

Глава Красноселькупского района и военный комиссар встретились с семьями мобилизованных
Марина Прохорова
Фото: Юрий Фишер, соцсети

Фото: Юрий Фишер, соцсети

В Красноселькупе прошла встреча с семьями мобилизованных. Участие в ней приняли глава муниципалитета Юрий Фишер и военный комиссар Михаил Мушарацкий.

- Один из главных пунктов рабочего плана в Красноселькупе - встреча с родными наших мобилизованных и добровольцев. Местами диалог получился острый, но конкретный и продуктивный, - отметил Юрий Фишер.

Власти и семьи говорили об алгоритме доставки именных посылок и том, что необходимо отправлять бойцам в первую очередь.

А чтобы любые обращения за помощью мгновенно брались в работу, за каждой семьей закреплен свой куратор.

- Такие встречи полезны еще и тем, что семьи могут пообщаться, обменяться информацией, последними новостями с линии соприкосновения, поддержать друг друга. Это самое важное, - добавил глава района.