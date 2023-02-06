Технологии Big data помогли крупному телеком-оператору увеличить блокировки спама в 2,5 раза

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На Ямале, как и по всей России, продолжает расти число спам-звонков и с предложениями несанкционированной рекламы. Например, только в 2022 году специалисты МТС зафиксировали более четырех миллиардов подобных звонков, что на 30% больше, чем годом ранее.

Кстати, в 2021 году специалисты компании первыми из российских операторов запустили сервис «Защитник», который при помощи анализа Big data автоматически определяет характер вызова и, если необходимо, блокирует его. Затем система направляет вызов на голосовой бот и присылает SMS-уведомление о поступившем звонке, а также расшифровку сообщения в виде текста в мобильное приложение «Мой МТС».

Чаще всего звонки спамеров нацелены на абонентов, проживающих в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск и Ростов-на-Дону.

В 2022 году не было ярко выраженных сезонных колебаний по количеству спам-звонков, кроме спада в начале января на новогодних каникулах - накануне праздников и во время распродаж уровень спама вырастает в пределах 10%.

Наиболее популярные тематики рекламных звонков: финансовые продукты, страхование, недвижимость, реклама различных продуктов и услуг.

Отметим, что количество пользователей сервиса «Защитник» за прошлый год выросло втрое и составляет на сегодня более пяти миллионов человек.