Ямальцы стали в два раза чаще жаловаться на коммунальные проблемы Фото: Вера Зенина

Ямальцы стали чаще жаловаться на коммунальные проблемы. Об этом сообщили в центре управления регионом.

- В два раза, по сравнению с декабрем, увеличилось число сообщений, касающихся коммунальных проблем. Это связано с ростом жалоб на отсутствие или ненадлежащее качество отопления. Всего в январе было зафиксировано 133 подобных сообщения, чаще всего они поступали из Надымского района и Нового Уренгоя, - рассказал специалист ЦУРа.

Также северяне недовольны качеством очистки дорог от снега - почти 500 обращений. Однако это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство из них оставили жители Ноябрьска, Салехарда и Губкинского.

Подводя итоги работы за январь, специалисты отметили, что по сравнению с последним месяцем 2022 года количества сообщений снизилось на 21%.

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